"Радиостанция Судного дня" передала в эфир два новых послания "Радиостанция Судного дня" передала в эфир слова "балетоманка" и "ароберн"

Москва1 окт Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир два зашифрованных послания. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

По данным канала, 1 октября в 07.12 по московскому времени в эфире прозвучало слово "балетоманка", а спустя три минуты, в 07.15, было передано слово "ароберн".

Ранее, 28 сентября, УВБ-76 также выходила в эфир с зашифрованным посланием: тогда в эфире прозвучало слово "накопитель".

В эфире УВБ-76 регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение радиостанции официально не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.