Эксперт заявил, что шифр в сообщениях УВБ-76 кроется в цифрах, а не словах

Эксперт рассказал, какой смысл несут сообщения "Радиостанции Судного дня" Эксперт заявил, что шифр в сообщениях УВБ-76 кроется в цифрах, а не словах

Москва25 сен Вести.Кодовые слова в сообщениях "Радиостанции Судного дня" не несут прямой смысловой нагрузки, а шифр кроется исключительно в цифрах. Об этом сообщил исследователь радиомониторинга и владелец Telegram-канала "УВБ-76 эфир", который ведет круглосуточную трансляцию станции и публикует ее сообщения.

В беседе с РИА Новости эксперт добавил, что радиостанция работает по строгой одинаковой схеме, сперва передавая позывной, потом цифровой код, кодовое слово и снова некая последовательность цифр.

При этом кодовые слова не несут прямой смысловой нагрузки. Шифр кроется исключительно в цифрах сказал исследователь

Кодовые слова служат лишь в качестве определения адресата сообщения, пояснил он.

Накануне "Радиостанция Судного дня" передала семь сообщений за день. Среди наиболее необычных кодовых слов были "Сучильный" и "Урокобей", переданные в 12.55 мск, "Рокоход" в 14.22, "Кобобаул" в 15.56 и "Дотобоб" в 16.23.