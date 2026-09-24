"Радиостанция Судного дня" передала в эфир слова "Сучильный" и "Дотобоб"

"Радиостанция Судного дня" передала семь сообщений за день "Радиостанция Судного дня" передала в эфир слова "Сучильный" и "Дотобоб"

Москва24 сен Вести.В эфире УВБ-76, известной как "Радиостанция Судного дня", прозвучали 7 сигналов. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 эфир", отслеживающий активность станции.

По состоянию на 17.40 мск, четыре сигнала содержали по одному сообщению, еще три – по три сообщения.

Среди наиболее необычных кодовых слов были "Сучильный" и "Урокобей", переданные в 12.55 мск, "Рокоход" в 14.22, "Кобобаул" в 15.56 и "Дотобоб" в 16.23.

УВБ-76 является военной радиостанцией, созданной в 1970-х годах. В основном она передает короткий повторяющийся жужжащий сигнал, из-за чего станцию называют "жужжалкой". Некоторые пользователи сети связывают сигналы станции с мировыми событиями.