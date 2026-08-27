В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало пять сообщений за день

"Радиостанция Судного дня" передала пять сообщений за сутки В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало пять сообщений за день

Москва27 авг Вести.Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", 27 августа передала в эфир сразу пять сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность работы радиостанции.

В 06.56 по московскому времени прозвучало первое слово "Подголосок". В 09.25 прозвучали сигналы "Кумотом" и "Люфтозил". Третьим сообщением, переданном в эфир в 10.52 стало слово "Изофермент".

В 11.02 было зафиксировано сразу два слова "ЗМО9" и "Залочех". Пятое сообщение было снова двойным, состоявшим из слов "Прегрешение" и "Курочка".

Ранее, 24 августа, "Радиостанция Судного дня" передала три сообщения: "Мыловар", "Должностной" и "Шкеторинг".

Радиостанция "УВБ-76" часто передает в эфир настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Истинное предназначение радиостанции не раскрывается.