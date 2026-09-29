Москва29 сен Вести.Сбои и пропадания сигнала радиостанции УВБ-76, известной как "Радио Судного дня", возможны из-за профилактических работ и геомагнитной обстановки, рассказал РИА Новости неназванный радиолюбитель, владелец Telegram-канала "УВБ-76 эфир", где публикуются сообщения радиостанции.

Радиостанция круглосуточно издает жужжащий сигнал на частоте 4625 кГц, а также передает шифровки, но иногда сигнал прерывается.

Подобные сбои в большинстве случаев связаны с проведением плановых профилактических работ на передающем оборудовании, так как станция работает… непрерывно с 1970-х годов, поэтому для поддержания ее работоспособности требуется регулярное техническое обслуживание заявил агентству исследователь

Он добавил, что нужно учитывать и особенности передачи коротковолнового сигнала: вещание на коротких волнах подвержено влиянию магнитных бурь, геомагнитной обстановки и погодных условий.

Ранее радиолюбитель уже рассказывал, что кодовые слова в сообщениях "Радиостанции Судного дня" не несут прямой смысловой нагрузки, шифр кроется исключительно в цифрах. По его словам, радио работает по строгой схеме, сперва передавая позывной, потом цифровой код, слово и снова некую последовательность цифр.

Агентство Bloomberg писало, что спецслужбы мира до сих пор используют радио для передачи шифровок.