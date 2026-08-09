Bloomberg: спецслужбы мира до сих пор используют радио для передачи шифровок

СМИ выяснили, что спецслужбы в мире до сих пор передают шифровки по радио Bloomberg: спецслужбы мира до сих пор используют радио для передачи шифровок

Москва9 авг Вести.Спецслужбы некоторых стран мира до сих пор используют радио, чтобы передавать своим агентам зашифрованные сообщения, выяснило агентство Bloomberg.

Так называемые номерные радиостанции используют приемы криптографии и транслируют на коротких волнах азбуку Морзе, последовательности цифр голосом человека и музыкальные отрывки. Использование коротких волн позволяет передавать шифровки на большие расстояния.

Как отмечает агентство, радиолюбителям с помощью пеленгации часто удавалось выявить места, откуда ведется вещание: как правило, это посольства, военные базы, государственные объекты. Так, одна из станций вещала до 2008 года с базы британских ВВС на Кипре. При этом власти разных стран практически никогда не подтверждали существование "шпионских" станций.

Разведывательные службы располагают гораздо более изощренными способами скрытой связи. В 2026 году в их арсенале номерные станции занимают нишевое место. И тем не менее этот метод продолжает использоваться отмечает агентство

Как рассказал один из британских радиолюбителей, передача шифровок по радио имеет ряд преимуществ. При правильном использовании коды невозможно взломать независимо от вычислительной мощности противника, а расшифровать их может только слушатель с одноразовым дешифровальным блокнотом. Для получения шифровки достаточно простого радиоприемника, карандаша и бумаги, а широкий охват территорий коротковолновым сигналом помогает скрыть местонахождение адресата.

Кажется, все крупные разведывательные службы используют это цитирует Bloomberg слова заведующего кафедрой компьютерных наук юридического факультета Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтта Блейза

Спецслужбы Британии и США отказались давать комментарии агентству на эту тему.

В последнее время внимание СМИ и радиолюбителей привлекают сигналы "радиостанции Судного дня".