Москва11 маяВести."Радиостанция Судного дня", известная своими загадочными сигналами, 11 мая передала еще два новых шифра. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.
Второе сообщение за текущие сутки прозвучало 11 мая в 11:30 по московскому времени. Оно содержало в себе слово "матоморф". Третье сообщение со словом "мэтролук" последовало в 12:36 по московскому времени.
Ранее в понедельник в 10:33 по московскому времени радиостанция передала в эфир сообщение "головчатый".