Радиостанция "УВБ-76" транслировала еще два сообщения "Радиостанция Судного дня" передала два новых сообщения

Москва11 мая Вести."Радиостанция Судного дня", известная своими загадочными сигналами, 11 мая передала еще два новых шифра. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

Второе сообщение за текущие сутки прозвучало 11 мая в 11:30 по московскому времени. Оно содержало в себе слово "матоморф". Третье сообщение со словом "мэтролук" последовало в 12:36 по московскому времени.

Ранее в понедельник в 10:33 по московскому времени радиостанция передала в эфир сообщение "головчатый".