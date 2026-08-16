В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало первое за выходные сообщение "Радиостанция Судного дня" передала в эфир слово "гребенщик"

Москва16 авг Вести.Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня", впервые за выходные передала в своем эфире шифровку. Сообщение состояло из одного слова "гребенщик" и буквенно-цифровой последовательности. Об этом пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи", администраторы которого отслеживают активность в эфире.

Предыдущая шифровка была передана в четверг. В субботу эфир радиостанции несколько раз прерывался.

Сообщение за сегодня 16.08.26 10.20 МСК HЖTИ 69014 ГPEБEHЩИK 1988 5197 говорится в сообщении Telegram-канала

В четверг "Радиостанция Судного дня" передала в эфир сразу четыре сообщения. Они содержали слова "бурохиос", "звукошнек", "выродок" и "расценка".