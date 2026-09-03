"Радиостанция Судного дня" передала загадочное двойное послание впервые за сутки В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали слова "бабкин" и "органичный"

Москва3 сен Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", впервые за сутки вышла в эфир, передав сразу двойное послание. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

Двойное сообщение со словами "бабкин" и "органичный" прозвучало в эфире 3 сентября в 11.32 по московскому времени.

В эфире радиостанции "УВБ-76" часто звучат настоящие и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Предназначение станции не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают послания с мировыми событиями.

Ранее "Радиостанция Судного дня" передала пять сообщений за сутки.