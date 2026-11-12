"Радиостанция Судного дня" передала в эфир третье сообщение за день

"Ледозалп": "Радиостанция Судного дня" вышла в эфир третий раз за день "Радиостанция Судного дня" передала в эфир третье сообщение за день

Москва12 ноя Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир третью шифровку за день. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

По данным канала, 12 ноября в 15.45 мск в эфире прозвучало слово "ледозалп".

НЖТИ НЖТИ 66082 ЛЕДОЗАЛП 9261 3472 сказано в сообщении

Ранее в этот день "жужжалка" уже дважды выходила в эфир: звучали слова "бесоспор" и "бензовоз".

В эфире "Радиостанции Судного дня" часто появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, но некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.