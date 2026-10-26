Москва26 октВести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир слово "боевосбой". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.
По данным канала, слово прозвучало в эфире 26 октября в 12.36 по московскому времени.
НЖТИ НЖТИ 98280 БОЕВОСБОЙ 5674 9943говорится в сообщении
Ранее "жужжалка" выходила в эфир с зашифрованным посланием 22 октября: звучало слово "метрит".
В эфире "Радиостанции Судного дня" регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, но некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.