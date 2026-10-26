"Радиостанция Судного дня" передала в эфир новую шифровку "Радиостанция Судного дня" вышла в эфир с новым сообщением

Москва26 окт Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир слово "боевосбой". Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

По данным канала, слово прозвучало в эфире 26 октября в 12.36 по московскому времени.

НЖТИ НЖТИ 98280 БОЕВОСБОЙ 5674 9943 говорится в сообщении

Ранее "жужжалка" выходила в эфир с зашифрованным посланием 22 октября: звучало слово "метрит".

В эфире "Радиостанции Судного дня" регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, но некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.