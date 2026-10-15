"Радиостанция Судного дня" передала в эфир три новых послания "Радиостанция Судного дня" передала в эфир три новые шифровки

Москва15 окт Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир три новые шифровки. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

По данным канала, 15 октября в 13.24 мск в эфире прозвучали слова "мнемосхема" и "хрупоткач", а спустя 25 минут, в 13.49, "жужжалка" передала слово "сульфосоль".

Ранее, 14 октября, радиостанция также выходила в эфир с зашифрованными посланиями: прозвучали слова "закопунш", "драпотыл", "волохлев" и "ишиктон".

В эфире "УВБ-76" регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение радиостанции официально не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.