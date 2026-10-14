Москва14 окт Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир новый шифр. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

По данным канала, 14 октября в 18.39 мск в эфире прозвучало слово "ишиктон".

Ранее в этот день "жужжалка" также выходила в эфир с зашифрованными посланиями: прозвучали слова "закопунш", "драпотыл" и "волохлев".

В эфире "УВБ-76" регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение радиостанции официально не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.