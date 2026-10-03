"Радиостанция Судного дня" передала в эфир два новых послания "Радиостанция Судного дня" передала в эфир слова "бугопух" и "клиросгиб"

Москва3 окт Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир два зашифрованных послания. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

По данным канала, 3 октября в 08.08 по московскому времени в эфире прозвучало слово "бугопух", а спустя всего одну минуту, в 08.09, было передано слово "клиросгиб".

Ранее, 2 октября, УВБ-76 также выходила в эфир с зашифрованными посланиями: тогда в эфире прозвучали слова "акушерка" и "метиленовый".

В эфире УВБ-76 регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение радиостанции официально не раскрывается, однако некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.