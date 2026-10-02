В эфире радио "УВБ-76" прозвучали слова "метиленовый" и "акушерка"

Новые загадочные сообщения прозвучали в эфире "Радио Судного дня" В эфире радио "УВБ-76" прозвучали слова "метиленовый" и "акушерка"

Москва2 окт Вести.В пятницу, 2 октября, радиостанция "УВБ-76", также известная как "Жужжалка" или "Радио Судного дня", передала в эфир второе сообщение за день. На это обратил внимание Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции.

Согласно этой информации, около 11:21 по московскому времени в эфире было слово "метиленовый".

А первое сообщение прозвучало около 10:50, это было слово "акушерка".

"УВБ-76" - коротковолновая радиостанция, предназначение которой неизвестно общественности. "Жужжалка" начала вещать, предположительно, в 70-х годах. Большую часть времени радио транслирует "жужжащий" сигнал. Некоторые интернет-пользователи связывают попавшие в эфир слова с мировыми событиями.