Москва26 ноя Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир новую шифровку. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

26 ноября в 10.53 мск в эфире прозвучало слово "показывание", передает канал.

НЖТИ НЖТИ 01975 ПОКАЗЫВАНИЕ 2158 6888 говорится в сообщении

В эфире "Радиостанции Судного дня" регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, но некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.