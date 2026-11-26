Москва26 нояВести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир вторую шифровку за день. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.
26 ноября в 12.49 по московскому времени в эфире прозвучало слово "мидогуд".
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Ранее в этот день "жужжалка" передавала слово "показывание".
В эфире "Радиостанции Судного дня" регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, но некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.