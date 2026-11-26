"Радиостанция Судного дня" передала в эфир вторую шифровку за день

"Радиостанция Судного дня" передала в эфир второе сообщение за день "Радиостанция Судного дня" передала в эфир вторую шифровку за день

Москва26 ноя Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир вторую шифровку за день. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

26 ноября в 12.49 по московскому времени в эфире прозвучало слово "мидогуд".

НЖТИ НЖТИ 92643 МИДОГУД 6906 1668 сказано в сообщении

Ранее в этот день "жужжалка" передавала слово "показывание".

В эфире "Радиостанции Судного дня" регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, но некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.