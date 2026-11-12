Москва12 нояВести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир второе сообщение за день. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.
По информации канала, 12 ноября в 14.10 по московскому времени в эфире прозвучало слово "бензовоз".
НЖТИ 19551 БЕНЗОВОЗ 5598 3346говорится в сообщении
Ранее в этот день "жужжалка" уже выходила в эфир с зашифрованным посланием: звучало слово "бесоспор".
В эфире "Радиостанции Судного дня" регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, но некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.