"Радиостанция Судного дня" передала в эфир второе сообщение за день "Радиостанция Судного дня" вышла в эфир с новой шифровкой

Москва12 ноя Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир второе сообщение за день. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

По информации канала, 12 ноября в 14.10 по московскому времени в эфире прозвучало слово "бензовоз".

НЖТИ 19551 БЕНЗОВОЗ 5598 3346 говорится в сообщении

Ранее в этот день "жужжалка" уже выходила в эфир с зашифрованным посланием: звучало слово "бесоспор".

В эфире "Радиостанции Судного дня" регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, но некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.