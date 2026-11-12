"Радиостанция Судного дня" передала четвертое сообщение за день "Радиостанция Судного дня" передала в эфир слово "анданте"

Москва12 ноя Вести.Радиостанция "УВБ-76", также известная как "Радиостанция Судного дня" и "жужжалка", передала в эфир четвертое слово за день. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который занимается мониторингом работы частоты.

12 ноября в 17.21 мск в эфире прозвучало слово "анданте", передает канал.

НЖТИ 48308 АНДАНТЕ 4358 6496 говорится в сообщении

Ранее в этот день "жужжалка" уже трижды выходила в эфир: звучали слова "бесоспор", "бензовоз" и "ледозалп".

В эфире "Радиостанции Судного дня" регулярно появляются как реальные, так и выдуманные слова, а также числовые сообщения. Назначение станции официально не раскрывается, но некоторые пользователи сети связывают ее передачи с различными мировыми событиями.