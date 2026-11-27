Москва27 ноя Вести.Ведущий радиостанции "Маяк" Василий Стрельников стал лауреатом национальной премии "Радиомания 2026" в номинации "Личность и голос в эфире" за программу "Бессонница", сообщает ИС "Вести".

Ночное радио-шоу - не про новости и суету, а про живое общение и красивую музыку. Своими историями и музыкальными заявками можно поделиться заранее или прямо во время эфира.

Идея "Бессонницы" появилась у меня во время новогодних каникул в начале 2026 года, а уже 9 февраля она вышла в эфир. Каждую неделю я делаю четыре часа прямого эфира на „Маяке“: три часа "Иновещания" по пятницам и час "Бессонницы" по воскресеньям. Это две совершенно разные по настроению программы, которые объединяет самое важное для меня - живое общение со слушателями отметил Стрельников

Он поблагодарил не только коллег и руководителей, но и зрителей, которые подключаются к эфиру и присылают свои истории.

И, конечно, спасибо нашим слушателям за их истории, музыкальные открытия и искренность. Без них "Бессонница" просто не состоялась бы. Эта награда и их заслуга подчеркнул ведущий

За годы работы в медиа Василий Стрельников стал известен как радио- и телеведущий, виджей и голос популярных телеканалов. К команде "Маяка" он присоединился в 2015 году.