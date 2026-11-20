Москва20 ноя Вести.Корреспондент телеканала "России 24" Данила Махалин стал лауреатом восьмой Национальной премии спортивных комментаторов "Голос спорта". Его репортаж про развитие футбола в Карелии занял первое место в премии Василия Уткина "Играйте в футбол!", сообщает ИС "Вести".

Очень приятно и очень неожиданно, такая престижная премия. На самом деле впервые здесь мы были номинированы и с учетом такого большого количества легенд и мэтров, которые собрались здесь в Минспорта, крайне почетно было получить такой приз. Поэтому здесь большое спасибо нашей команде канала "Россия 24", которая во всем этом поучаствовала совместно с Российским футбольным союзом. Была придумана тема и, надеемся, что качественно реализовано сказал Махалин

Церемония награждения состоялась в Государственном музее спорта в Москве. Организаторы – Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России.