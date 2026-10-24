Журналист Новоженов рассказал о наследии своей работы Журналист Новоженов рассказал о наследии его карьеры

Москва24 окт Вести.Журналист и писатель, а также ведущий программы "Времечко" Лев Новоженов и его коллеги сделали телевидение ближе к человеку, а также сняли с него ауру неприступности. Об этом Новоженов рассказал в интервью ИС "Вести".

Он добавил, что целью его работы было сокращение расстояния между человеком и экраном.

Мы что-то такое сделали, чтобы телевидение стало ближе к человеку, да. Чтобы вот, значит, снять с него ауру неприступности. Сократить это расстояние между человеком и экраном заявил Новоженов

Сегодня журналист и телеведущий Лев Новоженов отмечает свое восьмидесятилетие.