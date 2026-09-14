Москва14 сен Вести.Программа "60 минут" создает объемную картину событий и представляет разные точки зрения, ведущие профессионально подают материал и привлекают внимание не только зрителя, но и власти, отметил в своем комментарии в честь 10-летия телепередачи лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его слова в своем канале в MAX опубликовала автор ИС "Вести" Ольга Скабеева.

Женя и Оля подходят по своему профессионализму, темпераменту, умению подать материал и привлечь внимание не только зрителя, но и власти к этой передаче. Она у вас очень объемна по содержанию, и держать в соответствующем тонусе в течение всех пяти дней недели – это тоже надо иметь хорошее здоровье отметил Зюганов

Глава фракции рассказал, что не раз выступал в этой передаче.

Мне тоже посчастливилось не раз выступать. Одно из достоинств этой передачи - там широкий спектр тех, кто выражает свою точку зрения и мнение. Это позволяет создать объемную картину события и рассмотреть явление с любой стороны сказал лидер КПРФ

12 сентября 2026 года программе "60 минут" исполнилось 10 лет.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что программа "60 минут" на телеканале "Россия 1" – якорный проект всего информационного пространства.