Рябков о "60 минутах": формулировки не всем нравятся, но бьют в цель

"Бьют в цель": замглавы МИД Рябков поздравил программу "60 минут" с юбилеем Рябков о "60 минутах": формулировки не всем нравятся, но бьют в цель

Москва14 сен Вести.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков поздравил программу "60 минут" с 10-летием, отметив талант и точность формулировок, которые нравятся не всем, но бьют точно в цель. Видео поздравления опубликовала в своем канале в MAX автор ИС "Вести" Ольга Скабеева.

Вы прошли этот период с блеском, с присущим вам удивительным талантом, точностью и тонкостью, отточенностью формулировок, которые, может быть, не всем нравятся, но которые бьют в цель. Это был период тяжелых испытаний и тревог, но это был и период больших побед и достижений. Уверен, их станет еще больше отметил Сергей Рябков

12 сентября 2026 года программа "60 минут" отметила 10 лет.

Летом этого года программа "60 минут" победила в двух номинациях национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 - "Лучшая общественно-политическая программа" и "Лучшие ведущие общественно-политической программы".