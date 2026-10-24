Москва24 октВести.Журналист, писатель и телеведущий Лев Новоженов был брендом и имел свой стиль, который можно назвать гуманистическим. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал советник генерального директора ВГТРК, генеральный директор НТВ (2004-2015 гг.) Владимир Кулистиков.
Сегодня Новоженову – ведущему программ "Времечко", "Сегоднячко", "Тушите свет", "Старый телевизор" – исполнилось 80 лет.
Лев Юрьевич Новоженов – это бренд … Его стиль был прежде всего стилем, я бы сказал, гуманистическим. Потому что все, что делалось вот по этой части, оно делалось не для того, чтобы шокировать людейотметил Кулистиков
Журналист Эдуард Петров вспомнил о работе в Москве в 90-е годы и опыте, который ему передал Новоженов.
В Москве тогда, в девяностых годах, происходило много чего. Утром убийство, днем взрыв. Такая была Москва. Сейчас она сильно поменялась. Лев Юрьевич многому нас научил, прежде всего относиться к работе по-честному и по совести, и по чести. Это главная была. Такая прививка от Новоженоварассказал Петров
Воспоминаниями о годах работы с Новоженовым поделился главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев. В издании Новоженов руководил отделом сатиры и юмора, а потом стал заместителем главного редактора.
Нам нужно было куда-то посадить заместителя главного редактора, а помещения не было. И тогда я принял решение: мы сломали один из туалетов и посадили Леву в туалет. Переоборудованный! Остались только кафельные белые плиточки. Когда к нему приходили толпы писателей, самые известные имена. Все восхищались, говорили: "Лева, какой у тебя кабинет!"вспомнил Гусев
Чувство юмора и самоиронию отметили и другие коллеги Новоженова.
Лев Новожонов – это икона советской и российской журналистики. У Льва Юрьевича я научился, надеюсь, самоиронии. Он вообще – иронист, как я его называюсказал журналист и телеведущий Евгений Додолев
Ранее Новоженов в интервью ИС "Вести" рассказал, как его команде удалось разрушить барьер между экраном и зрителем.