"Икона журналистики": коллеги Новоженова рассказали о его вкладе в профессию Коллеги журналиста Льва Новоженова рассказали о его вкладе профессию

Москва24 окт Вести.Журналист, писатель и телеведущий Лев Новоженов был брендом и имел свой стиль, который можно назвать гуманистическим. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал советник генерального директора ВГТРК, генеральный директор НТВ (2004-2015 гг.) Владимир Кулистиков.

Сегодня Новоженову – ведущему программ "Времечко", "Сегоднячко", "Тушите свет", "Старый телевизор" – исполнилось 80 лет.

Лев Юрьевич Новоженов – это бренд … Его стиль был прежде всего стилем, я бы сказал, гуманистическим. Потому что все, что делалось вот по этой части, оно делалось не для того, чтобы шокировать людей отметил Кулистиков

Журналист Эдуард Петров вспомнил о работе в Москве в 90-е годы и опыте, который ему передал Новоженов.

В Москве тогда, в девяностых годах, происходило много чего. Утром убийство, днем взрыв. Такая была Москва. Сейчас она сильно поменялась. Лев Юрьевич многому нас научил, прежде всего относиться к работе по-честному и по совести, и по чести. Это главная была. Такая прививка от Новоженова рассказал Петров

Воспоминаниями о годах работы с Новоженовым поделился главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев. В издании Новоженов руководил отделом сатиры и юмора, а потом стал заместителем главного редактора.

Нам нужно было куда-то посадить заместителя главного редактора, а помещения не было. И тогда я принял решение: мы сломали один из туалетов и посадили Леву в туалет. Переоборудованный! Остались только кафельные белые плиточки. Когда к нему приходили толпы писателей, самые известные имена. Все восхищались, говорили: "Лева, какой у тебя кабинет!" вспомнил Гусев

Чувство юмора и самоиронию отметили и другие коллеги Новоженова.

Лев Новожонов – это икона советской и российской журналистики. У Льва Юрьевича я научился, надеюсь, самоиронии. Он вообще – иронист, как я его называю сказал журналист и телеведущий Евгений Додолев

Ранее Новоженов в интервью ИС "Вести" рассказал, как его команде удалось разрушить барьер между экраном и зрителем.