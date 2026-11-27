Москва27 ноя Вести.В современном мире радио слушают не только для того, чтобы узнать новости, но и для того, чтобы услышать мнения экспертов разного уровня. Такое мнение выразил автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

В Москве вручили национальную премию "Радиомания". Это одна из самых престижных профессиональных премий в сфере радиовещания в России, которую сравнивают с ТЭФИ для телевизионщиков. На соискание награды в этот раз выдвинуто почти 300 программ и проектов.

Сама ситуация, в которой мы живем, она определяет интерес к нашим же радиостанциям. То есть люди включают радио не только для того, чтобы узнать, что происходит, но и для того, чтобы услышать мнения экспертов разного уровня и узнать, почему это происходит, сколько это будет происходить, вообще куда эта ситуация развивается. Люди включают новостное радио для того, чтобы услышать ответы на те вопросы, которые для них актуальны, которые их очень сильно беспокоят отметил Медведев

Поздравление участникам, гостям и победителям "Радиомании" направил президент России Владимир Путин.