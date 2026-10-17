Москва17 окт Вести.Президент России Владимир Путин направил приветствие финалистам, участникам и организаторам церемонии вручения Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В обращении глава государства подчеркнул значение профессиональных стандартов и бережного отношения к наследию страны.

Важна ваша твердая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении ключевых событий, происходящих в России и мире, бережное отношение к отечественной истории, к нашему уникальному духовному, культурному наследию гласит текст телеграммы

Президент отметил, что именно СМИ формируют общественное мнение и задают духовно-нравственные и ценностные ориентиры. Премию "ШУМ" он назвал возможностью для молодых журналистов из разных регионов обсудить с коллегами профессиональные проблемы и найти единомышленников. Также Путин поздравил нынешних лауреатов "с большим, заслуженным успехом" и пожелал им "неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего".