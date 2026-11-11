Журналист Медведев: у РФ на самом высоком уровне есть понимание хитрости Запада

Журналист Медведев заявил, что у РФ есть понимание о хитрости Запада Журналист Медведев: у РФ на самом высоком уровне есть понимание хитрости Запада

Москва11 ноя Вести.У России есть понимание об изворотливости и хитрости Запада. Такое мнение высказал автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в MAX.

Он отметил, что непосредственно трехсторонние переговоры в Абу-Даби, которые проходят с участием представителей РФ, Украины и США, обусловлены достижениями русских солдат на СВО.

Я не знаю об этих переговорах буквально ничего. Ни о том, как они проходят, ни о том, что там обсуждают. У меня нет ни инсайдов, ни предположений, ни версий. Главное мне и так понятно - переговоры идут по единственной причине. Это успехи русской армии в уничтожении инфраструктуры противника подчеркнул он

При этом, уточнил Андрей Медведев, не исключено, что Запад вознамерится перехитрить Россию на переговорах, но даже к такому маневру наша страна уже готова.

Надо о чем-то договариваться. Ну и по возможности, конечно, нас попытаются обмануть. Куда же без этого? Надеюсь, мы это прекрасно понимаем. Судя по заявлениям политиков, по заявлениям Сергея Лаврова, полное понимание хитрожопости Запада у руководства страны есть на самом высоком уровне заявил он

В среду в Абу-Даби начнется второй день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Первая встреча делегаций России, США и Украины во вторник продолжалась более четырех часов.