Журналист Медведев заявил, что Киев иногда заранее знает, куда полетят ракеты РФ Журналист Медведев: противник иногда за сутки узнает, куда полетят наши ракеты

Москва25 окт Вести.Киев иногда заблаговременно узнает, куда полетят российские ракеты и дроны, и невозможно объяснить это только спутниковой разведкой. Об этом написал в своем канале в MAX автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

По словам журналиста, проблема носит серьезный характер.

У нас есть действительно огромная проблема. Противник иногда за сутки, иногда за несколько часов узнает о том, куда полетят наши ракеты, дроны, и их количество. И это невозможно оправдать никакой спутниковой разведкой, с учетом того, по какой номенклатуре вооружения идет слив. Для тех, кто хочет это проверить лично, почитайте городские чаты. Найти их не сложно заявил Медведев

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в течение прошедших суток нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).