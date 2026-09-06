Москва6 сен Вести.Команда из Тюменской области "Воин-Тигры" победила во всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" в 2026 году, сообщается на официальном сайте игры.

На легендарной Сталинградской земле определили победителей III сезона Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в старшей возрастной категории. Лучшими в основном зачете признан отряд "Воин-тигры" из Тюменской области отмечается в сообщении

Вторыми стал отряд "Зарничник -1" из Нижегородской области, третье место – у отряда "Юный Воин Ямала" из Ямало-Ненецкого автономного округа.

В специальном зачете золото получил отряд "Сборная центра ВОИН", серебро - отряд "Юнармия", бронзу - отряд Росгвардии "Багровые тигры".

Организаторами игры является Движение первых, "Юнармия" и центр "Воин" при поддержке Росмолодежи, Министерства просвещения РФ и Министерства обороны РФ. Федеральным партнером игры выступает Всероссийский студенческий корпус спасателей. В 2026 году в "Зарнице 2.0" приняли более 3,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Волжском прошел финал третьего сезона военно-патриотической игры "Зарница 2.0"