Герой России рассказал, чем его удивили участники "Зарницы 2.0" Герой России Захаров: участники "Зарницы" удивили умением добиваться результата

Москва5 сен Вести.Участники Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" продемонстрировали стойкость и упорство в желании достичь результата. Таким мнением в интервью ИС "Вести" поделился Герой России Егор Захаров.

На полигоне под Волгоградом прошел финальный этап игры. За звание лучших боролись почти 500 участников, были задействованы танки, боевые машины пехоты, военные мотоциклы и вертолеты.

Несколько дней четыре команды проходили серьезные испытания. В финальное сражение вышли "Амур" и "Кама". Все командующие условными армиями – ветераны СВО, участники президентской программы "Время героев".

Удивляешься тому, насколько ребята готовы достигать результата, выполнять задачи, двигаться вперед, несмотря ни на что, стиснув зубы, через тернии к звездам отметил Герой России, командующий армией "Амур" Егор Захаров

Всей игрой командовал кавалер трех орденов Мужества, участник гостомельского десанта Владимир Михайловский. Несмотря на современную техническую начинку, смысл игры, по его словам, остается прежним.

Поддержать, когда тяжело, когда кому-то страшно. Собрать силы в кулак и быть сильнее за двоих, протянуть руку помощи и когда что-то кажется невозможным и нереальным, доказать, что все возможно и реально сказал он

Участники финального сражения форсировали водную преграду и сошлись в бою за населенный пункт, построенный специально для игры. В этом году сильнее всех оказалась команда "Амур".

В этом году "Зарница" объединила больше трех миллионов школьников и студентов со всей страны.