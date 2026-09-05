В Волгоградской области за победу в "Зарнице 2.0" сражаются армии "Амур" и "Кама

Под Волгоградом "Амур" и "Кама" сразятся за победу в "Зарнице 2.0" В Волгоградской области за победу в "Зарнице 2.0" сражаются армии "Амур" и "Кама

Москва5 сен Вести.В субботу, 5 сентября, в Волгоградской области на полигоне войсковой части проходит решающий бой старшей возрастной категории Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" между армиями "Амур" и "Кама". Об этом сообщили на официальном портале региона.

В сражении принимают участие 240 юношей и девушек.

В составе армии "Амур" команда "ЮнZвод" — активисты волгоградского регионального отделения ВВПОД "Юнармия", они представляют на игре главное юнармейское движение стран отмечается в сообщении

В "Зарнице 2.0" участникам необходимо установить контроль минимум над двумя объектами и удерживать их полчаса. Тот, кто первый это сделает, тот и победит. На поле боя есть бронетехника и авиация.

Командуют армиями ветераны спецоперации и участники президентской кадровой программы "Время героев".