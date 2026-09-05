Армия "Амур" победила в финале игры "Зарница 2.0" в Волгоградской области

В Волжском прошел финал третьего сезона военно-патриотической игры "Зарница 2.0" Армия "Амур" победила в финале игры "Зарница 2.0" в Волгоградской области

Москва5 сен Вести.5 сентября на полигоне острова Зеленый в городе Волжском Волгоградской области состоялся финальный бой третьего сезона Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0".

В решающем тактическом противостоянии сошлись две армии — "Кама" и "Амур", объединившие по 240 участников старшей возрастной категории, включая международные и ведомственные отряды.

Командовал финалом кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" гвардии майор Владимир Михайловский. По легенде учений командам требовалось провести разведку замаскированного центра управления БПЛА и удерживать ключевые позиции в условном населенном пункте "Заря".

Победу одержала армия "Амур", поднявшая свой флаг над главным объектом. С успешным проведением игры участников поздравил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, а торжественное награждение победителей пройдет 6 сентября в Волгограде.