Лучшие военные оркестры выбрали на фестивале на Ставрополье Фестиваль военных оркестров Росгвардии прошел в ставропольском Железноводске

Москва15 июн Вести.Всероссийский фестиваль военных оркестров Росгвардии провели в Железноводске Ставропольского края, сообщила пресс-служба войск национальной гвардии РФ Северо-Кавказского округа в мессенджере МАХ.

Во время церемонии закрытия смотра-конкурса "Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!" прошло награждение лучших военных оркестров: штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии, Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, а также отдельной бригады оперативного назначения махачкалинского соединения Росгвардии.

Награды победителям вручил врио командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии генерал-майор Александр Росликов отметили в сообщении

Закрыли смотр выступлением сводного оркестра под руководством начальника Военно-оркестровой службы Главного штаба войск национальной гвардии Николая Миткевича на Феррум-площади.