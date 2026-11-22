Хуситы заявили об атаке на НПЗ на западе Саудовской Аравии

Хуситы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии Хуситы заявили об атаке на НПЗ на западе Саудовской Аравии

Москва22 ноя Вести.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), расположенному на западе Саудовской Аравии. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, хуситы провели две точечные военные операции на территории королевства.

Целью первой операции стал нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, удар был точным сказал Сариа

Вторая операция, продолжил представитель движения, проходила в два этапа. Ее целью стала радиолокационная станция в 650 километрах южнее столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

18 ноября сообщалось о ракетных ударах хуситов по финансовому центру и аэропорту в Эр-Рияде.