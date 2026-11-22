Москва22 нояВести.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), расположенному на западе Саудовской Аравии. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
По его словам, хуситы провели две точечные военные операции на территории королевства.
Целью первой операции стал нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, удар был точнымсказал Сариа
Вторая операция, продолжил представитель движения, проходила в два этапа. Ее целью стала радиолокационная станция в 650 километрах южнее столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.
18 ноября сообщалось о ракетных ударах хуситов по финансовому центру и аэропорту в Эр-Рияде.