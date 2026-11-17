Хуситы атаковали две станции на нефтепроводе к западу от Эр-Рияда

Движение "Ансар Алла" атаковало станции перекачки на нефтепроводе у Эр-Рияда Хуситы атаковали две станции на нефтепроводе к западу от Эр-Рияда

Москва17 ноя Вести.Беспилотники йеменских хуситов атаковали две нефтеперекачивающие станции к западу от Эр-Рияда. Об атаке двух станций на нефтепроводах "Восток – Запад" у столицы Саудовской Аравии сообщил военный представитель движения "Ансар Алла" Яхья Сариа в Telegram-канале.

По его словам, атаки БПЛА вызвали крупные пожары на атакованных объектах.

Наши вооруженные силы <...> провели две военные операции. В ходе первой тремя беспилотниками в два этапа была атакована насосная станция №9 на трубопроводе "Восток – Запад" к западу от Эр-Рияда пояснил Сариа

Он добавил, что целью второй атаки стала насосная станция №8 нефтепровода.

Ранее бойцы движения "Ансар Алла" провели наступательную операцию на юге Йемена в провинциях Таиз и Лахдж. Они взяли под контроль десять районов общей площадью более 7 тысяч квадратных километров.

Три дня назад хуситы также наносили удары по саудовскому нефтепроводу.