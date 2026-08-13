Москва13 авг Вести.Процесс вывода войск США из Ирака может пройти гораздо легче, чем это было в Афганистане. Такое мнение ИС "Вести" озвучил американист, обозреватель газеты "Ведомости" Роман Романов.

По его словам, демократы будут использовать этот процесс в своих целях, проводя аналогии с провальным выводом американских войск из Афганистана.

Они тоже обвиняли [президента США Дональда] Трампа, дескать, он согласовал такое быстрое расписание, и если бы не его вот эта ошибка, то вывести войска из Афганистана получилось бы гораздо проще. Тут будет ситуация практически такая же. Они будут пытаться искать любые ошибки, которые Трамп при выводе может совершить. Вот республиканцы, наоборот, будут давить на то, что это правильное решение, что давно пора закончить с этими вечными войнами… Сам процесс вывода, наверное, может быть гораздо более легким, чем было в Афганистане, потому что в Ираке ситуация совсем другая, там больше стабильности… и есть уже опыт все-таки горький Афганистана, который… американцев чему-то научил сказал он

Также американист добавил, что эта тема начнет быть актуальной ближе к осени, так как 30 сентября – начало бюджетных переговоров, поскольку с 1 октября начинается новый финансовый год.

И к этому моменту все средства должны быть согласованы. Что касается вывода войск, то на вывод войск тоже нужны деньги, а… в бюджете, который согласовывался и давалось временное финансирование через каждый период, конкретно этих средств на конкретно эти цели выделено не было… Хотя дедлайн действительно говорит, что к 30-му уже все должны быть выведены, то значит средства, скорее всего, он будет перенаправлять с каких-то других миссий, которые предназначались вот в сфере расходов на оборону. Опять-таки, это сложно сделать, но это тем не менее возможно отметил эксперт

Ранее сообщалось, что США намерены завершить вывод всех своих военных сил из Ирака к 30 сентября.