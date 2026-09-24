На курильском острове обнаружили гибрид белого и бурого медведей На Курилах заметили гибрид белого и бурого медведей

Москва24 сен Вести.Дикий гибрид белого и бурого медведей появился в России. Как передают "Известия", зверя видели на курильском острове Кунашир.

Подобных животных уже получали искусственным путем с помощью осеменения. То, что ареалы обоих видов пересекаются, я заметил еще в конце 1980-х годов рассказал заслуженный эколог РФ, академик РАЕ Анатолий Кудактин

В настоящее время заходы белых медведей в ареалы бурых достаточно редки, но из-за глобального потепления такие случаи будут происходить все чаще. Через 50 лет гибриды могут стать массовыми, добавил ученый.

Сейчас на территории заказника "Курильский" обитает крупная популяция бурых медведей - около сотни. Среди них есть и серебристые особи, имеющие признаки, характерные для полярных медведей. По одной из версий, они могли добраться до острова по льду, а затем скреститься с местными бурыми. По сведениям заказника, такие смешанные особи составляют 5-8% всех медведей острова. Одного из них заметили между домами в Южно-Курильске.

Потомки белого и бурого медведей уже обитают в России, подтвердил член экспертного совета Президентского фонда природы Артем Акшинцев.

Белые медведи переходят в южные регионы. Меняется их тип питания, они смешиваются с местными бурыми, и появляются гибриды. Первые такие случаи были описаны в Северной Америке, где скрещиваются полярные медведи и гризли. Их называют "пиззли" — от английских слов polar и grizzly рассказал ученый

В России для таких гибридов названия пока нет, уточнил Акшинцев.

У гибридов может измениться тип поведения. Так, полярные медведи в основном питаются животной пищей. Поэтому человек воспринимается ими как потенциальная добыча, уточнил эксперт.

В конце лета и начале осени в ряде регионов России зафиксировали волну выходов медведей к людям. В результате нападений хищников погибли люди.