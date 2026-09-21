О приближении белых медведей предупредили жителей поселка на Таймыре

На Таймыре недалеко от поселка видели белых медведей О приближении белых медведей предупредили жителей поселка на Таймыре

Москва21 сен Вести.На Таймыре в 60 километрах от поселка Воронцово были замечены белая медведица с двумя медвежатами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГО и ЧС администрации Таймыра.

В 60 км от п. Воронцово (правый берег от метеостанции Сопочная Карга 1-2 км) наблюдалось появление белой медведицы с двумя медвежатами говорится в сообщении

Жителей попросили соблюдать осторожность, так как, по словам очевидцев, медведица движется в направлении рыбопромысловых точек, за которыми находятся вахтовый поселок и поселок Воронцово.