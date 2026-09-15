Москва15 сенВести.Огромный медведь сорвал фотосессию двух девушек, которые остановились по дороге к аэропорту Надыма (ЯНАО), чтобы сделать эффектные снимки, пишет SHOT.
В 4 километрах от авиагавани они вышли из автомобиля и начали снимать видео. Вдруг поблизости из кустов вылез бурый медведь.
Подруги закричали и забежали в машину. Косолапый перешел дорогу и побрел по своим деламговорится в публикации
Девушки быстро уехали, а затем предупредили охрану на пропускном пункте о том, что неподалеку от аэропорта бродит хищник.