Во время фотосессии на дороге в Надыме к девушкам вышел медведь

Медведь сорвал фотосессию девушек на трассе в Надыме Во время фотосессии на дороге в Надыме к девушкам вышел медведь

Москва15 сен Вести.Огромный медведь сорвал фотосессию двух девушек, которые остановились по дороге к аэропорту Надыма (ЯНАО), чтобы сделать эффектные снимки, пишет SHOT.

В 4 километрах от авиагавани они вышли из автомобиля и начали снимать видео. Вдруг поблизости из кустов вылез бурый медведь.

Подруги закричали и забежали в машину. Косолапый перешел дорогу и побрел по своим делам говорится в публикации

Девушки быстро уехали, а затем предупредили охрану на пропускном пункте о том, что неподалеку от аэропорта бродит хищник.