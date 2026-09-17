Амурский тигр пришел в хабаровское село и пытался утащить собаку Амурский тигр вышел к людям в Хабаровском крае

Москва17 сен Вести.В Хабаровском крае амурский тигр пришел в село Маяк и пытался утащить собаку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ночное время, хищника заметили на одной из центральных улиц населенного пункта.

Амурский тигр вышел к людям в Хабаровском крае. Ночью хищник пытался утащить собаку… После этого местные обратились в администрацию. Жителей попросили пока не ходить в лес, не выбираться из дома по вечерам и носить с собой сигнальные средства для отпугивания животных говорится в сообщении источника

Отмечается, что с начала 2026 года в регионе отловили шесть тигров, которые приближались к людям. Всех вернули в дикую природу.

Ранее стало известно об увеличении популяции этих хищников на Дальнем Востоке. По мнению эксперта, во многом это произошло благодаря работе центра "Амурский тигр".