В Хабаровске заложили символический первый камень в "Дом Амурского тигра"

В Хабаровске появится "Дом Амурского тигра", заложен первый камень В Хабаровске заложили символический первый камень в "Дом Амурского тигра"

Москва23 сен Вести.В историческом центре Хабаровска будет создан "Дом Амурского тигра". Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Строительством данного центра планируют отметить роль амурского тигра для края. Сегодня, 23 сентября, были заложены символический первый камень и капсула с посланием потомкам.

В историческом центре Хабаровска появится новое знаковое место – "Дом Амурского тигра" написал Демешин в своем канале

Он отметил, что 2-этажное здание будет построено на переулке Дьяченко, 9, на месте заброшенного барака. Оно будет построено из красного-серого кирпича.