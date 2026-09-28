Мирошник: Украина при поддержке Запада наращивает атаки на атомные объекты РФ Мирошник: Киев наращивает удары по атомным объектам РФ при поддержке Запада

Москва28 сен Вести.Украина при попустительстве и финансовой поддержке стран Запада наращивает атаки на российские атомные объекты. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Я могу сказать, что эта эскалация, которая наступила после выделения Евросоюзом 90 млрд евро, распространилась и на атомное направление, на радиационную безопасность. Город Энергодар, начиная с апреля месяца, начал активнейшим образом обстреливаться, значительное количество людей просто вынуждено было оттуда уехать. Были зафиксированы удары по очень опасным объектам: по тренировочному центру, по местам, где хранятся атомные отходы отметил он

Дипломат подчеркнул, что нанесение ударов по таким объектам чревато всплеском радиационного уровня, а также повреждениями или разрушениями, которые повлияют и на работоспособность, и на безопасность атомной электростанции (АЭС).

По словам Мирошника, "попробовав на Запорожской АЭС", украинские боевики начинают примериваться к другим атомным электростанциям, в частности Смоленской и Курской.

В определенный период времени это вызывало какую-то реакцию со стороны европейцев, со стороны членов МАГАТЭ. А сейчас, заметьте, ежедневные удары по Запорожской атомной электростанции у спонсоров Киева никакой рефлексии не вызывают. Они никак практически не реагируют, а если и реагируют, то только единственным образом: "Россия виновата во всем! Посмотрите, они же сами бьют по своей электростанции!" заключил посол по особым поручениям МИД РФ

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. В результате атаки один человек погиб и двое пострадали.