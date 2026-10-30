Политолог Фельдман заявил о превращении Латвии в сборочный цех и полигон НАТО

Аналитик: Латвия фактически превращается в сборочный цех и полигон НАТО Политолог Фельдман заявил о превращении Латвии в сборочный цех и полигон НАТО

Москва30 окт Вести.Присоединение Латвии к Евросоюзу закрепило ее зависимость от внешних субсидий и зарубежных рынков. Такое мнение в беседе с RT выразил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Эксперт отметил, что ради создания иллюзии технологического развития Рига готова предоставлять свою инфраструктуру для сборки и испытаний беспилотников в интересах НАТО.

Страна фактически превращается в сборочный цех и испытательный полигон НАТО у российских границ подчеркнул Фельдман

Профессор предупредил, что подобный курс латвийских властей несет риски полной потери национального суверенитета и способен спровоцировать резкое возрастание военной напряженности в Балтийском регионе.

Летом Литва и Латвия заявили о готовности принять ядерное вооружение НАТО и разместить его на своих территориях. По мнению постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Геннадия Гатилова, политика НАТО по вовлечению безъядерных членов альянса в схемы ядерного сдерживания грозит конфликтом между ядерными державами.