Песков замысел учений ВС РФ под Челябинском состоит в отражении агрессии извне

Песков: замысел учений РФ - отражение агрессии извне Песков замысел учений ВС РФ под Челябинском состоит в отражении агрессии извне

Москва4 окт Вести.Замыслом учений вооруженных сил России под Челябинском является отражение агрессии извне, заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что учения – это нормальная международная практика.

Замысел этих учений — это отражение агрессии извне, никто никому не угрожает, обычная международная практика, Россия тоже ей следует сказал Песков

В Челябинской области с 28 сентября по 3 октября прошли масштабные стратегические командно-штабные учения ВС РФ. В учениях были задействованы более 600 единиц техники, которая проявила себя в ходе СВО.