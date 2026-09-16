Москва16 сен Вести.Палата представителей Конгресса США не поддержала резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа, сообщает издание The Washington Times (WT).

Резолюция отклонена 232 голосами против 148, 46 законодателей предпочли воздержаться. При этом решение отложить рассмотрение резолюции поддержали 18 представителей Демократической партии.

В резолюции об импичменте, внесенной [членом Палаты представителей Элом] Грином, Трампа обвиняют в превращении иммиграционных правоохранительных органов в "свои жестокие, основанные на квотах, неподотчетные военизированные полицейские силы". Ссылаясь на случаи гибели нескольких человек в перестрелках с федеральными иммиграционными агентами, Грин обвиняет президента в "превращении демократической республики США в авторитарный режим, где неоправданные убийства и сокрытие фактов со стороны Службы иммиграционного и таможенного контроля США и Таможенно-пограничной службы США стали нормой" отмечает WT

Трамп заявил ранее, что намерен в течение двух лет блокировать инициативы демократов, если они получат большинство в Конгрессе США по итогам промежуточных выборов.

По данным газеты The Financial Times, во время второго президентского срока Трампа в США усилились политический раскол и имущественное неравенство.