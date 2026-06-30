Конгрессмены отклонили резолюцию против участия сил США в боях в Ливане

В США не приняли резолюцию по ограничению военных возможностей Трампа в Ливане Конгрессмены отклонили резолюцию против участия сил США в боях в Ливане

Москва30 июн Вести.Палата представителей Конгресса США не приняла резолюцию, которая сократила бы военные возможности американского лидера Дональда Трампа в Ливане.

Документ поддержали 189 конгрессменов, против выступили 235. Согласно тексту резолюции, Трампу следует вывести ВС США из любых боевых действий в Ливане в течение семи дней.

При этом лидер меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис признал, что сейчас военнослужащие Соединенных Штатов не участвуют в боевых действиях в Ливане.

Накануне председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран, США и Ливан намерены создать совместный комитет для соблюдения режима прекращения огня на ливанской территории.

Между тем президент Ливана Джозеф Аун обратился с призывом к Трампу "надавить" на Израиль для того, чтобы добиться вывода его войск за государственную границу.