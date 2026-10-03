Москва3 октВести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social номер телефона сенатора Тома Коттона для того, чтобы добиться от него поддержки законопроекта о прекращении регулярного перехода на зимнее время.
По словам американского лидера, сенатор задерживает принятие очень важного законопроекта, так как для одобрения закона не хватает только его голоса.
Позвоните Тому (Коттону – прим. ред.) по мобильному телефону … и сообщите ему об это. … Дайте сенату проголосовать сейчаснаписал Трамп
Глава Белого дома выступил за отмену перехода на зимнее время и заверил, что никто в стране "не хочет переводить часы дважды в год". Кроме того, переход очень дорого обходится стране.
13 августа сообщалось, что палата представителей Конгресса США приняла предложенный Трампом законопроект о введении в стране постоянного летнего времени.