Трамп заявил, что всем критикам договора США с Ираном надо "просветиться"

Трамп посоветовал "просветиться" всем критикам сделки с Ираном Трамп заявил, что всем критикам договора США с Ираном надо "просветиться"

Москва23 июн Вести.Президент США Дональд Трамп посоветовал "просветиться" всем критикам договоренностей между его страной и Ираном, даже если среди этих критиков его союзники и друзья.

Я думаю, любому, кто критикует это, нужно просветиться, даже если это мои друзья. Мы заключаем отличную сделку с Ираном. Мы заключаем сделку, благодаря которой наша страна и весь мир будут в безопасности, поскольку мы не позволим Ирану иметь ядерное оружие. И он это знает, он согласился на это сказал Трамп журналистам по прибытии в штат Пенсильвания

В ночь на 18 июня между США и Ираном был подписан временный меморандум о взаимопонимании, а 21 июня в Швейцарии прошли технические переговоры, в ходе которых стороны обсудили детали документа.

Первый раунд консультаций завершился досрочно из-за угроз американского президента в адрес Тегерана, однако участники встречи все же согласовали дорожную карту для достижения финального соглашения в течение 60 дней. В пакет договоренностей входят завершение военного конфликта, снятие блокады и восстановление судоходства в Ормузском проливе.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков 22 июня заявил, что все договоренности США с Ираном не стали неожиданностью для РФ, так как российская сторона вела закрытые консультации с Исламской Республикой.