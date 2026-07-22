Эксперт Селенте: мы все видим, как Трампа распирает от собственного эго Политолог Селенте увидел признаки фашизма в сращивании власти и бизнеса в США

Москва22 июл Вести.Слияние государственного аппарата США с интересами крупных корпораций может быть признаком формирования фашистской модели управления. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову выразил главный редактор журнала Trends Journal Джеральд Селенте.

Он уверен, что в США существует традиция - создание групп влияния, которые контролируют выборы, глобальную политику и законодательный процесс, продвигая своих ставленников.

Напомню вам, что я итальянец. И вот в Италии был парень по фамилии Муссолини [Бенито Муссолини - основоположник итальянского фашизма], который объявил о слиянии корпораций и государства и создал фашизм. Вот именно это сейчас происходит в Америке прямо на глазах у всего мира. Они управляют выборами, управляют миром, проталкивают свои законы и своих политиков, начиная с Билла Клинтона [42-й президент США], этой пустышки из ниоткуда Барака Обамы [44-й президент США], Нобелевского лауреата. Вспомните кризис 2008-го, когда ФРС США выделил на поддержку банков почти 30 триллионов долларов, в то время как простые люди теряли свои дома. А корпорация Blackstone [американская инвестиционная компания], выкупала их по дешевке. Это не правительство, а преступный синдикат заявил Селенте

Он уверяет, что союз американской власти и крупного бизнеса — это не пережиток прошлого, а вполне живая реальность наших дней. Свои аргументы он подкрепил конкретными фактами.

Хотите доказательств? Пожалуйста: я - президент, и поэтому я покупаю 10% компании Intel, чтобы срастить власть и корпорации. А я - Илон Маск и дам тебе $250 млн на избирательную кампанию. Давай заключать сделки, больше сделок и для детей Дональда Трампа тоже сделки. Что это, если не фашизм, слияние государства и корпораций? Боже, это уже даже не капитализм заявил Селенте

Анализируя политический курс президента США Дональда Трампа, политолог привел в пример знаменитую цитату 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, касающуюся амбиций лиц, стремящихся занять высший государственный пост.

Знаете, что он сказал? Каждый, кто мечтает стать президентом, либо эгоист, либо сумасшедший. Вот мы и видим, как [президента США Дональда] Трампа аж распирает от собственного эго рассказал Селенте

Ранее он заявил, что переплетение государственной и корпоративной власти в США является признаком трансформации капитализма в авторитарную структуру и она очень похожа на фашизм.